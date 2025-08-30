STON की अधिक जानकारी

STON लोगो

STON मूल्य (STON)

गैर-सूचीबद्ध

1 STON से USD लाइव प्राइस:

$0.768583
$0.768583$0.768583
-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
STON (STON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:18:08 (UTC+8)

STON (STON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.764629
$ 0.764629$ 0.764629
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.795848
$ 0.795848$ 0.795848
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.764629
$ 0.764629$ 0.764629

$ 0.795848
$ 0.795848$ 0.795848

$ 32.82
$ 32.82$ 32.82

$ 0.67712
$ 0.67712$ 0.67712

-1.21%

-2.56%

-1.70%

-1.70%

STON (STON) रियल-टाइम प्राइस $0.769225 है. पिछले 24 घंटों में, STON ने $ 0.764629 के कम और $ 0.795848 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 32.82 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.67712 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STON में -1.21%, 24 घंटों में -2.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

STON (STON) मार्केट की जानकारी

$ 28.44M
$ 28.44M$ 28.44M

--
----

$ 76.80M
$ 76.80M$ 76.80M

37.04M
37.04M 37.04M

99,999,999.0
99,999,999.0 99,999,999.0

STON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STON की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.04M है, कुल आपूर्ति 99999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.80M है.

STON (STON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, STON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0202621230590719 था.
पिछले 30 दिनों में, STON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0429044474 था.
पिछले 60 दिनों में, STON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0212796865 था.
पिछले 90 दिनों में, STON का USD में मूल्य बदलाव $ -0.7405106379655253 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0202621230590719-2.56%
30 दिन$ -0.0429044474-5.57%
60 दिन$ -0.0212796865-2.76%
90 दिन$ -0.7405106379655253-49.04%

STON (STON) क्या है

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

STON प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में STON (STON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके STON (STON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? STON के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब STON प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STON लोकल करेंसी में

STON (STON) टोकन का अर्थशास्त्र

STON (STON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: STON (STON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज STON (STON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STON प्राइस 0.769225 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.769225 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
STON का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.44M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STON की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.04M USD है.
STON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STON ने 32.82 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STON ने 0.67712 USD की ATL प्राइस देखी.
STON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:18:08 (UTC+8)

