STEPN Green Satoshi Token on ETH मूल्य (GST-ETH)
--
--
-1.52%
-1.52%
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) रियल-टाइम प्राइस $0.01157799 है. पिछले 24 घंटों में, GST-ETH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GST-ETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00694626 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GST-ETH में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
STEPN Green Satoshi Token on ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 976.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GST-ETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.33M है, कुल आपूर्ति 84333163.69 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 976.41K है.
आज के दिन के दौरान, STEPN Green Satoshi Token on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0077111254 था.
पिछले 60 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021358149 था.
पिछले 90 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000703352771007008 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0077111254
|+66.60%
|60 दिन
|$ -0.0021358149
|-18.44%
|90 दिन
|$ +0.000703352771007008
|+6.47%
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
