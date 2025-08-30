GST-BSC की अधिक जानकारी

STEPN Green Satoshi Token on BSC लोगो

STEPN Green Satoshi Token on BSC मूल्य (GST-BSC)

गैर-सूचीबद्ध

1 GST-BSC से USD लाइव प्राइस:

$0.00258153
$0.00258153$0.00258153
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:51:30 (UTC+8)

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00250697
$ 0.00250697$ 0.00250697
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00265401
$ 0.00265401$ 0.00265401
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00250697
$ 0.00250697$ 0.00250697

$ 0.00265401
$ 0.00265401$ 0.00265401

$ 45.31
$ 45.31$ 45.31

$ 0.00250697
$ 0.00250697$ 0.00250697

-0.11%

-0.99%

-5.06%

-5.06%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) रियल-टाइम प्राइस $0.00258153 है. पिछले 24 घंटों में, GST-BSC ने $ 0.00250697 के कम और $ 0.00265401 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GST-BSC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 45.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00250697 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GST-BSC में -0.11%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) मार्केट की जानकारी

$ 552.89K
$ 552.89K$ 552.89K

--
----

$ 552.89K
$ 552.89K$ 552.89K

214.14M
214.14M 214.14M

214,138,063.11
214,138,063.11 214,138,063.11

STEPN Green Satoshi Token on BSC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 552.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GST-BSC की मार्केट में उपलब्ध राशि 214.14M है, कुल आपूर्ति 214138063.11 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 552.89K है.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, STEPN Green Satoshi Token on BSC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on BSC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001000440 था.
पिछले 60 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on BSC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001635427 था.
पिछले 90 दिनों में, STEPN Green Satoshi Token on BSC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010259704407572194 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.99%
30 दिन$ -0.0001000440-3.87%
60 दिन$ -0.0001635427-6.33%
90 दिन$ -0.0010259704407572194-28.43%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) क्या है

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

STEPN Green Satoshi Token on BSC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? STEPN Green Satoshi Token on BSC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब STEPN Green Satoshi Token on BSC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GST-BSC लोकल करेंसी में

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) टोकन का अर्थशास्त्र

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GST-BSC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GST-BSC प्राइस 0.00258153 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GST-BSC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GST-BSC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00258153 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
STEPN Green Satoshi Token on BSC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GST-BSC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 552.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GST-BSC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GST-BSC की मार्केट में उपलब्ध राशि 214.14M USD है.
GST-BSC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GST-BSC ने 45.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GST-BSC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GST-BSC ने 0.00250697 USD की ATL प्राइस देखी.
GST-BSC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GST-BSC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GST-BSC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GST-BSC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GST-BSC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:51:30 (UTC+8)

अस्वीकरण

