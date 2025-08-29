STEP की अधिक जानकारी

Step Finance लोगो

Step Finance मूल्य (STEP)

गैर-सूचीबद्ध

1 STEP से USD लाइव प्राइस:

$0,077987
$0,077987$0,077987
-%3,601D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Step Finance (STEP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:02:47 (UTC+8)

Step Finance (STEP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0,076475
$ 0,076475$ 0,076475
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0,081068
$ 0,081068$ 0,081068
24 घंटे में उच्चतम

$ 0,076475
$ 0,076475$ 0,076475

$ 0,081068
$ 0,081068$ 0,081068

$ 10,2
$ 10,2$ 10,2

$ 0,00654111
$ 0,00654111$ 0,00654111

-%0,68

-%3,66

+%11,31

+%11,31

Step Finance (STEP) रियल-टाइम प्राइस $0,077968 है. पिछले 24 घंटों में, STEP ने $ 0,076475 के कम और $ 0,081068 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 10,2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,00654111 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STEP में -%0,68, 24 घंटों में -%3,66, तथा पिछले 7 दिनों में +%11,31 का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Step Finance (STEP) मार्केट की जानकारी

$ 24,86M
$ 24,86M$ 24,86M

--
----

$ 25,79M
$ 25,79M$ 25,79M

318,04M
318,04M 318,04M

329.999.151,9710925
329.999.151,9710925 329.999.151,9710925

Step Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24,86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 318,04M है, कुल आपूर्ति 329999151.9710925 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25,79M है.

Step Finance (STEP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0,00296362255097309 था.
पिछले 30 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0034231070 था.
पिछले 60 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0011783927 था.
पिछले 90 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,00336159722218112 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0,00296362255097309-%3,66
30 दिन$ +0,0034231070+%4,39
60 दिन$ +0,0011783927+%1,51
90 दिन$ +0,00336159722218112+%4,51

Step Finance (STEP) क्या है

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

Step Finance (STEP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Step Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Step Finance (STEP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Step Finance (STEP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Step Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Step Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STEP लोकल करेंसी में

Step Finance (STEP) टोकन का अर्थशास्त्र

Step Finance (STEP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STEP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Step Finance (STEP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Step Finance (STEP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STEP प्राइस 0,077968 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STEP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STEP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0,077968 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Step Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STEP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24,86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STEP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 318,04M USD है.
STEP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STEP ने 10,2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STEP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STEP ने 0,00654111 USD की ATL प्राइस देखी.
STEP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STEP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STEP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STEP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STEP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:02:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.