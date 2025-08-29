Step Finance मूल्य (STEP)
Step Finance (STEP) रियल-टाइम प्राइस $0,077968 है. पिछले 24 घंटों में, STEP ने $ 0,076475 के कम और $ 0,081068 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 10,2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0,00654111 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STEP में -%0,68, 24 घंटों में -%3,66, तथा पिछले 7 दिनों में +%11,31 का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Step Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24,86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 318,04M है, कुल आपूर्ति 329999151.9710925 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25,79M है.
आज के दिन के दौरान, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0,00296362255097309 था.
पिछले 30 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0034231070 था.
पिछले 60 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,0011783927 था.
पिछले 90 दिनों में, Step Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0,00336159722218112 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0,00296362255097309
|-%3,66
|30 दिन
|$ +0,0034231070
|+%4,39
|60 दिन
|$ +0,0011783927
|+%1,51
|90 दिन
|$ +0,00336159722218112
|+%4,51
Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.
