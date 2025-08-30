STEAK की अधिक जानकारी

SteakHut Finance लोगो

SteakHut Finance मूल्य (STEAK)

गैर-सूचीबद्ध

1 STEAK से USD लाइव प्राइस:

$0.084138
$0.084138$0.084138
-5.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
SteakHut Finance (STEAK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:51:16 (UTC+8)

SteakHut Finance (STEAK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.083914
$ 0.083914$ 0.083914
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.090839
$ 0.090839$ 0.090839
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.083914
$ 0.083914$ 0.083914

$ 0.090839
$ 0.090839$ 0.090839

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.0473401
$ 0.0473401$ 0.0473401

-0.56%

-5.34%

-35.08%

-35.08%

SteakHut Finance (STEAK) रियल-टाइम प्राइस $0.084138 है. पिछले 24 घंटों में, STEAK ने $ 0.083914 के कम और $ 0.090839 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STEAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.35 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0473401 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STEAK में -0.56%, 24 घंटों में -5.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -35.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SteakHut Finance (STEAK) मार्केट की जानकारी

$ 168.36K
$ 168.36K$ 168.36K

--
----

$ 420.10K
$ 420.10K$ 420.10K

2.00M
2.00M 2.00M

4,999,998.0
4,999,998.0 4,999,998.0

SteakHut Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STEAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.00M है, कुल आपूर्ति 4999998.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 420.10K है.

SteakHut Finance (STEAK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SteakHut Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00475419418291607 था.
पिछले 30 दिनों में, SteakHut Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0284235412 था.
पिछले 60 दिनों में, SteakHut Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0403445748 था.
पिछले 90 दिनों में, SteakHut Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.17593158642718836 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00475419418291607-5.34%
30 दिन$ -0.0284235412-33.78%
60 दिन$ -0.0403445748-47.95%
90 दिन$ -0.17593158642718836-67.64%

SteakHut Finance (STEAK) क्या है

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

SteakHut Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SteakHut Finance (STEAK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SteakHut Finance (STEAK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SteakHut Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SteakHut Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STEAK लोकल करेंसी में

SteakHut Finance (STEAK) टोकन का अर्थशास्त्र

SteakHut Finance (STEAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STEAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SteakHut Finance (STEAK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SteakHut Finance (STEAK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STEAK प्राइस 0.084138 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STEAK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STEAK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.084138 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SteakHut Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STEAK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STEAK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STEAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.00M USD है.
STEAK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STEAK ने 2.35 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STEAK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STEAK ने 0.0473401 USD की ATL प्राइस देखी.
STEAK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STEAK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STEAK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STEAK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STEAK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:51:16 (UTC+8)

