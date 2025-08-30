STEAKETH की अधिक जानकारी

Steakhouse ETH Morpho Vault लोगो

Steakhouse ETH Morpho Vault मूल्य (STEAKETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 STEAKETH से USD लाइव प्राइस:

$4,462.6
$4,462.6$4,462.6
-3.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है.
USD
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:11:43 (UTC+8)

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,414.35
$ 4,414.35$ 4,414.35
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4,652.11
$ 4,652.11$ 4,652.11
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,414.35
$ 4,414.35$ 4,414.35

$ 4,652.11
$ 4,652.11$ 4,652.11

$ 5,105.46
$ 5,105.46$ 5,105.46

$ 1,427.26
$ 1,427.26$ 1,427.26

-0.46%

-3.09%

-10.69%

-10.69%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) रियल-टाइम प्राइस $4,462.6 है. पिछले 24 घंटों में, STEAKETH ने $ 4,414.35 के कम और $ 4,652.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STEAKETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,105.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,427.26 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STEAKETH में -0.46%, 24 घंटों में -3.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) मार्केट की जानकारी

$ 121.41K
$ 121.41K$ 121.41K

--
----

$ 51.32M
$ 51.32M$ 51.32M

44.00
44.00 44.00

18,384.32862287086
18,384.32862287086 18,384.32862287086

Steakhouse ETH Morpho Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STEAKETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.00 है, कुल आपूर्ति 18384.32862287086 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.32M है.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Steakhouse ETH Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -142.31842961946 था.
पिछले 30 दिनों में, Steakhouse ETH Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +661.9499532800 था.
पिछले 60 दिनों में, Steakhouse ETH Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +3,243.0504080200 था.
पिछले 90 दिनों में, Steakhouse ETH Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +1,850.0395215384075 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -142.31842961946-3.09%
30 दिन$ +661.9499532800+14.83%
60 दिन$ +3,243.0504080200+72.67%
90 दिन$ +1,850.0395215384075+70.81%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) क्या है

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Steakhouse ETH Morpho Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Steakhouse ETH Morpho Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Steakhouse ETH Morpho Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STEAKETH लोकल करेंसी में

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STEAKETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STEAKETH प्राइस 4,462.6 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STEAKETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STEAKETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,462.6 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Steakhouse ETH Morpho Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STEAKETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.41K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STEAKETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STEAKETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.00 USD है.
STEAKETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STEAKETH ने 5,105.46 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STEAKETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STEAKETH ने 1,427.26 USD की ATL प्राइस देखी.
STEAKETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STEAKETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STEAKETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STEAKETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STEAKETH का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.