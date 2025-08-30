State of Mika by Virtuals मूल्य (STATE)
-0.15%
-9.75%
-37.54%
-37.54%
State of Mika by Virtuals (STATE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STATE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STATE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00840468 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STATE में -0.15%, 24 घंटों में -9.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
State of Mika by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999997.63 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 401.14K है.
आज के दिन के दौरान, State of Mika by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, State of Mika by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, State of Mika by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, State of Mika by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.75%
|30 दिन
|$ 0
|-49.34%
|60 दिन
|$ 0
|-74.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
