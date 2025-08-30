staring robot मूल्य (SONNY)
+0.76%
-8.28%
-33.63%
-33.63%
staring robot (SONNY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SONNY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SONNY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00444034 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SONNY में +0.76%, 24 घंटों में -8.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
staring robot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 119.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SONNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.26M है, कुल आपूर्ति 999264259.940453 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 119.19K है.
आज के दिन के दौरान, staring robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, staring robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, staring robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, staring robot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.28%
|30 दिन
|$ 0
|+101.91%
|60 दिन
|$ 0
|+58.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
