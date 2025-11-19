एक्सचेंजDEX+
Stargate Bridged WETH का आज का लाइव मूल्य 3,067.01 USD है.WETH का मार्केट कैप 72,198,143 USD है. भारत में WETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 WETH से USD लाइव प्राइस:

$3,067.23
$3,067.23$3,067.23
+1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Stargate Bridged WETH (WETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:09:39 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH का आज का मूल्य

आज Stargate Bridged WETH (WETH) का लाइव मूल्य $ 3,067.01 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.48% का बदलाव आया है. मौजूदा WETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 3,067.01 प्रति WETH है.

$ 72,198,143 के मार्केट कैप के अनुसार Stargate Bridged WETH करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 23.54K WETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WETH की ट्रेडिंग $ 2,998.56 (निम्न) और $ 3,163.68 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4,751.86 और सबसे निम्न स्तर $ 2,959.7 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WETH में पिछले एक घंटे में +0.63% और पिछले 7 दिनों में -11.20% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Stargate Bridged WETH (WETH) मार्केट की जानकारी

$ 72.20M
$ 72.20M$ 72.20M

--
----

$ 72.20M
$ 72.20M$ 72.20M

23.54K
23.54K 23.54K

23,540.26492415463
23,540.26492415463 23,540.26492415463

Stargate Bridged WETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 23.54K है, कुल आपूर्ति 23540.26492415463 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.20M है.

Stargate Bridged WETH की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2,998.56
$ 2,998.56$ 2,998.56
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3,163.68
$ 3,163.68$ 3,163.68
24 घंटे में उच्चतम

$ 2,998.56
$ 2,998.56$ 2,998.56

$ 3,163.68
$ 3,163.68$ 3,163.68

$ 4,751.86
$ 4,751.86$ 4,751.86

$ 2,959.7
$ 2,959.7$ 2,959.7

+0.63%

+1.48%

-11.20%

-11.20%

Stargate Bridged WETH (WETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Stargate Bridged WETH का USD में मूल्य बदलाव $ +44.61 था.
पिछले 30 दिनों में, Stargate Bridged WETH का USD में मूल्य बदलाव $ -747.5631385330 था.
पिछले 60 दिनों में, Stargate Bridged WETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Stargate Bridged WETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +44.61+1.48%
30 दिन$ -747.5631385330-24.37%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Stargate Bridged WETH के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Stargate Bridged WETH (WETH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WETH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Stargate Bridged WETH (WETH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Stargate Bridged WETH के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Stargate Bridged WETH

2030 में 1 Stargate Bridged WETH का मूल्य कितना होगा?
अगर Stargate Bridged WETH 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Stargate Bridged WETH के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:09:39 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.