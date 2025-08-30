STARBASE मूल्य (STARBASE)
STARBASE (STARBASE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STARBASE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STARBASE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STARBASE में +0.41%, 24 घंटों में +1.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
STARBASE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STARBASE की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.24K है.
आज के दिन के दौरान, STARBASE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, STARBASE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, STARBASE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, STARBASE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.66%
|30 दिन
|$ 0
|-38.24%
|60 दिन
|$ 0
|-48.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.
STARBASE (STARBASE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STARBASE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
