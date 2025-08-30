Stakingverse Staked LYX मूल्य (SLYX)
--
-4.09%
-14.82%
-14.82%
Stakingverse Staked LYX (SLYX) रियल-टाइम प्राइस $1.23 है. पिछले 24 घंटों में, SLYX ने $ 1.2 के कम और $ 1.28 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SLYX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.49 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.601962 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SLYX में --, 24 घंटों में -4.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stakingverse Staked LYX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 396.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SLYX की मार्केट में उपलब्ध राशि 322.96K है, कुल आपूर्ति 322959.4823095259 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 396.29K है.
आज के दिन के दौरान, Stakingverse Staked LYX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.052389974770006 था.
पिछले 30 दिनों में, Stakingverse Staked LYX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5149779990 था.
पिछले 60 दिनों में, Stakingverse Staked LYX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9756353850 था.
पिछले 90 दिनों में, Stakingverse Staked LYX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.052389974770006
|-4.09%
|30 दिन
|$ +0.5149779990
|+41.87%
|60 दिन
|$ +0.9756353850
|+79.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
