StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) रियल-टाइम प्राइस $4,230.36 है. पिछले 24 घंटों में, BERASTONE ने $ 4,227.08 के कम और $ 4,541.06 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BERASTONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,941.52 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,373.59 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BERASTONE में -1.09%, 24 घंटों में -6.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
StakeStone Berachain Vault Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BERASTONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.44K है, कुल आपूर्ति 4436.759445827035 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.77M है.
आज के दिन के दौरान, StakeStone Berachain Vault Token का USD में मूल्य बदलाव $ -310.701973635259 था.
पिछले 30 दिनों में, StakeStone Berachain Vault Token का USD में मूल्य बदलाव $ +504.0169354080 था.
पिछले 60 दिनों में, StakeStone Berachain Vault Token का USD में मूल्य बदलाव $ +3,035.3801752440 था.
पिछले 90 दिनों में, StakeStone Berachain Vault Token का USD में मूल्य बदलाव $ +1,685.1752212574864 था.
StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
