StakeLayer मूल्य (STAKELAYER)

1 STAKELAYER से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.10%1D
StakeLayer (STAKELAYER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:42:27 (UTC+8)

StakeLayer (STAKELAYER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01489462
$ 0.01489462$ 0.01489462

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.12%

-10.77%

-10.77%

StakeLayer (STAKELAYER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STAKELAYER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAKELAYER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01489462 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAKELAYER में -0.00%, 24 घंटों में +0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

StakeLayer (STAKELAYER) मार्केट की जानकारी

$ 45.35K
$ 45.35K$ 45.35K

--
----

$ 191.40K
$ 191.40K$ 191.40K

988.06M
988.06M 988.06M

4,170,000,000.0
4,170,000,000.0 4,170,000,000.0

StakeLayer का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAKELAYER की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.06M है, कुल आपूर्ति 4170000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 191.40K है.

StakeLayer (STAKELAYER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, StakeLayer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, StakeLayer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, StakeLayer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, StakeLayer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.12%
30 दिन$ 0-27.03%
60 दिन$ 0-22.72%
90 दिन$ 0--

StakeLayer (STAKELAYER) क्या है

The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

StakeLayer प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में StakeLayer (STAKELAYER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके StakeLayer (STAKELAYER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? StakeLayer के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब StakeLayer प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STAKELAYER लोकल करेंसी में

StakeLayer (STAKELAYER) टोकन का अर्थशास्त्र

StakeLayer (STAKELAYER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAKELAYER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: StakeLayer (STAKELAYER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज StakeLayer (STAKELAYER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STAKELAYER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STAKELAYER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STAKELAYER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
StakeLayer का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STAKELAYER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STAKELAYER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STAKELAYER की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.06M USD है.
STAKELAYER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STAKELAYER ने 0.01489462 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STAKELAYER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STAKELAYER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
STAKELAYER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STAKELAYER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STAKELAYER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAKELAYER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAKELAYER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:42:27 (UTC+8)

StakeLayer (STAKELAYER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

