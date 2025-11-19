एक्सचेंजDEX+
Staked USN का आज का लाइव मूल्य 1.14 USD है.SUSN का मार्केट कैप 15,683,006 USD है. भारत में SUSN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 SUSN से USD लाइव प्राइस:

$1.14
$1.14$1.14
0.00%1D
mexc
USD
Staked USN (SUSN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:09:17 (UTC+8)

Staked USN का आज का मूल्य

आज Staked USN (SUSN) का लाइव मूल्य $ 1.14 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.10% का बदलाव आया है. मौजूदा SUSN से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.14 प्रति SUSN है.

$ 15,683,006 के मार्केट कैप के अनुसार Staked USN करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 13.81M SUSN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SUSN की ट्रेडिंग $ 1.13 (निम्न) और $ 1.14 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.25 और सबसे निम्न स्तर $ 1.024 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SUSN में पिछले एक घंटे में +0.01% और पिछले 7 दिनों में +0.14% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Staked USN (SUSN) मार्केट की जानकारी

$ 15.68M
$ 15.68M$ 15.68M

--
----

$ 15.68M
$ 15.68M$ 15.68M

13.81M
13.81M 13.81M

13,811,059.48276637
13,811,059.48276637 13,811,059.48276637

Staked USN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSN की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.81M है, कुल आपूर्ति 13811059.48276637 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.68M है.

Staked USN की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

+0.01%

+0.10%

+0.14%

+0.14%

Staked USN (SUSN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Staked USN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00109948 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked USN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0122903400 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked USN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0208282560 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked USN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0308023133134328 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00109948+0.10%
30 दिन$ +0.0122903400+1.08%
60 दिन$ +0.0208282560+1.83%
90 दिन$ +0.0308023133134328+2.78%

Staked USN के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Staked USN (SUSN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SUSN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Staked USN (SUSN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Staked USN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

2030 में 1 Staked USN का मूल्य कितना होगा?
अगर Staked USN 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Staked USN के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:09:17 (UTC+8)

Staked USN (SUSN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Staked USN के बारे में और जानें

