Staked Neptune OAS (STOAS) रियल-टाइम प्राइस $0.01184903 है. पिछले 24 घंटों में, STOAS ने $ 0.01184902 के कम और $ 0.01261219 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STOAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01989627 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01052064 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STOAS में -0.23%, 24 घंटों में -2.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Staked Neptune OAS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.33M है, कुल आपूर्ति 11334611.78435688 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 134.30K है.
आज के दिन के दौरान, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00034372567260876 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009934534 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007744454 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002041944452954301 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00034372567260876
|-2.81%
|30 दिन
|$ -0.0009934534
|-8.38%
|60 दिन
|$ +0.0007744454
|+6.54%
|90 दिन
|$ -0.002041944452954301
|-14.69%
stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.