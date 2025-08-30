STOAS की अधिक जानकारी

Staked Neptune OAS लोगो

Staked Neptune OAS मूल्य (STOAS)

गैर-सूचीबद्ध

1 STOAS से USD लाइव प्राइस:

$0.01184902
$0.01184902
-2.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Staked Neptune OAS (STOAS) मूल्य का लाइव चार्ट
Staked Neptune OAS (STOAS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01184902
$ 0.01184902
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01261219
$ 0.01261219
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01184902
$ 0.01184902

$ 0.01261219
$ 0.01261219

$ 0.01989627
$ 0.01989627

$ 0.01052064
$ 0.01052064

-0.23%

-2.81%

-2.70%

-2.70%

Staked Neptune OAS (STOAS) रियल-टाइम प्राइस $0.01184903 है. पिछले 24 घंटों में, STOAS ने $ 0.01184902 के कम और $ 0.01261219 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STOAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01989627 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01052064 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STOAS में -0.23%, 24 घंटों में -2.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Staked Neptune OAS (STOAS) मार्केट की जानकारी

$ 134.30K
$ 134.30K

--
--

$ 134.30K
$ 134.30K

11.33M
11.33M

11,334,611.78435688
11,334,611.78435688

Staked Neptune OAS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.33M है, कुल आपूर्ति 11334611.78435688 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 134.30K है.

Staked Neptune OAS (STOAS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00034372567260876 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009934534 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007744454 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked Neptune OAS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002041944452954301 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00034372567260876-2.81%
30 दिन$ -0.0009934534-8.38%
60 दिन$ +0.0007744454+6.54%
90 दिन$ -0.002041944452954301-14.69%

Staked Neptune OAS (STOAS) क्या है

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Staked Neptune OAS (STOAS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Staked Neptune OAS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Staked Neptune OAS (STOAS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Staked Neptune OAS (STOAS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Staked Neptune OAS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Staked Neptune OAS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

STOAS लोकल करेंसी में

Staked Neptune OAS (STOAS) टोकन का अर्थशास्त्र

Staked Neptune OAS (STOAS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STOAS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Staked Neptune OAS (STOAS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Staked Neptune OAS (STOAS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव STOAS प्राइस 0.01184903 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
STOAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
STOAS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01184903 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Staked Neptune OAS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
STOAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.33M USD है.
STOAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
STOAS ने 0.01989627 USD की ATH प्राइस हासिल की.
STOAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
STOAS ने 0.01052064 USD की ATL प्राइस देखी.
STOAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
STOAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या STOAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STOAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STOAS का प्राइस का अनुमान देखें.
