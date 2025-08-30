Staked Neptune OAS (STOAS) क्या है

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

Staked Neptune OAS (STOAS) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

STOAS लोकल करेंसी में

Staked Neptune OAS (STOAS) टोकन का अर्थशास्त्र

लोग यह भी पूछते हैं: Staked Neptune OAS (STOAS) के बारे में अन्य प्रश्न आज Staked Neptune OAS (STOAS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव STOAS प्राइस 0.01184903 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. STOAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.01184903 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए STOAS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Staked Neptune OAS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? STOAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 134.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? STOAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.33M USD है. STOAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? STOAS ने 0.01989627 USD की ATH प्राइस हासिल की. STOAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? STOAS ने 0.01052064 USD की ATL प्राइस देखी. STOAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? STOAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या STOAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STOAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STOAS का प्राइस का अनुमान देखें.

Staked Neptune OAS (STOAS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट