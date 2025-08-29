Staked Frax USD मूल्य (SFRXUSD)
Staked Frax USD (SFRXUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.15 है. पिछले 24 घंटों में, SFRXUSD ने $ 1.15 के कम और $ 1.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFRXUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.21 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.056 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFRXUSD में -0.04%, 24 घंटों में -0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Staked Frax USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFRXUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 33.45M है, कुल आपूर्ति 33445259.64084834 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.56M है.
आज के दिन के दौरान, Staked Frax USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000717540649519 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked Frax USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0039694550 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked Frax USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0133406900 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked Frax USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.015524175009546 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000717540649519
|-0.06%
|30 दिन
|$ +0.0039694550
|+0.35%
|60 दिन
|$ +0.0133406900
|+1.16%
|90 दिन
|$ +0.015524175009546
|+1.37%
Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.
Staked Frax USD (SFRXUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SFRXUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
