1 SFRXETH से USD लाइव प्राइस:

$4,866.68
-5.60%1D
-5.60%1D
Staked Frax Ether (SFRXETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:50:44 (UTC+8)

Staked Frax Ether (SFRXETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4,861.38
$ 4,861.38$ 4,861.38
24 घंटे में न्यूनतम
$ 5,157.5
$ 5,157.5$ 5,157.5
24 घंटे में उच्चतम

$ 4,861.38
$ 4,861.38$ 4,861.38

$ 5,157.5
$ 5,157.5$ 5,157.5

$ 7,545.09
$ 7,545.09$ 7,545.09

$ 1,147.58
$ 1,147.58$ 1,147.58

-2.03%

-5.63%

+1.14%

+1.14%

Staked Frax Ether (SFRXETH) रियल-टाइम प्राइस $4,866.68 है. पिछले 24 घंटों में, SFRXETH ने $ 4,861.38 के कम और $ 5,157.5 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFRXETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7,545.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,147.58 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFRXETH में -2.03%, 24 घंटों में -5.63%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Staked Frax Ether (SFRXETH) मार्केट की जानकारी

$ 341.03M
$ 341.03M$ 341.03M

--
----

$ 341.03M
$ 341.03M$ 341.03M

69.17K
69.17K 69.17K

69,172.80635531746
69,172.80635531746 69,172.80635531746

Staked Frax Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 341.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFRXETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.17K है, कुल आपूर्ति 69172.80635531746 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 341.03M है.

Staked Frax Ether (SFRXETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -290.820343361728 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +640.8064622960 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,681.4536194800 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +2,017.963007033803 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -290.820343361728-5.63%
30 दिन$ +640.8064622960+13.17%
60 दिन$ +3,681.4536194800+75.65%
90 दिन$ +2,017.963007033803+70.84%

Staked Frax Ether (SFRXETH) क्या है

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

Staked Frax Ether (SFRXETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Staked Frax Ether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Staked Frax Ether (SFRXETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Staked Frax Ether (SFRXETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Staked Frax Ether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Staked Frax Ether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SFRXETH लोकल करेंसी में

Staked Frax Ether (SFRXETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Staked Frax Ether (SFRXETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SFRXETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Staked Frax Ether (SFRXETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Staked Frax Ether (SFRXETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SFRXETH प्राइस 4,866.68 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SFRXETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SFRXETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 4,866.68 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Staked Frax Ether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SFRXETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 341.03M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SFRXETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SFRXETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.17K USD है.
SFRXETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SFRXETH ने 7,545.09 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SFRXETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SFRXETH ने 1,147.58 USD की ATL प्राइस देखी.
SFRXETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SFRXETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SFRXETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SFRXETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SFRXETH का प्राइस का अनुमान देखें.
