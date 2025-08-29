Staked Frax Ether मूल्य (SFRXETH)
Staked Frax Ether (SFRXETH) रियल-टाइम प्राइस $4,866.68 है. पिछले 24 घंटों में, SFRXETH ने $ 4,861.38 के कम और $ 5,157.5 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFRXETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7,545.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,147.58 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFRXETH में -2.03%, 24 घंटों में -5.63%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Staked Frax Ether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 341.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFRXETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.17K है, कुल आपूर्ति 69172.80635531746 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 341.03M है.
आज के दिन के दौरान, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ -290.820343361728 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +640.8064622960 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +3,681.4536194800 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked Frax Ether का USD में मूल्य बदलाव $ +2,017.963007033803 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -290.820343361728
|-5.63%
|30 दिन
|$ +640.8064622960
|+13.17%
|60 दिन
|$ +3,681.4536194800
|+75.65%
|90 दिन
|$ +2,017.963007033803
|+70.84%
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
