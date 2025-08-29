Staked FRAX मूल्य (SFRAX)
Staked FRAX (SFRAX) रियल-टाइम प्राइस $1.13 है. पिछले 24 घंटों में, SFRAX ने $ 1.13 के कम और $ 1.14 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFRAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.858184 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFRAX में -0.43%, 24 घंटों में -0.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Staked FRAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFRAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 61.33M है, कुल आपूर्ति 61327356.06520563 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.11M है.
आज के दिन के दौरान, Staked FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.008353998133617 था.
पिछले 30 दिनों में, Staked FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0079707940 था.
पिछले 60 दिनों में, Staked FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020207790 था.
पिछले 90 दिनों में, Staked FRAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0328895088038205 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.008353998133617
|-0.73%
|30 दिन
|$ -0.0079707940
|-0.70%
|60 दिन
|$ -0.0020207790
|-0.17%
|90 दिन
|$ +0.0328895088038205
|+3.00%
Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.
