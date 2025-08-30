Stake DAO FXN मूल्य (SDFXN)
Stake DAO FXN (SDFXN) रियल-टाइम प्राइस $91.06 है. पिछले 24 घंटों में, SDFXN ने $ 79.35 के कम और $ 100.65 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SDFXN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 133.66 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 18.85 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SDFXN में +0.60%, 24 घंटों में -8.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stake DAO FXN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.89M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDFXN की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.85K है, कुल आपूर्ति 20854.22309914817 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.89M है.
आज के दिन के दौरान, Stake DAO FXN का USD में मूल्य बदलाव $ -8.4543113071878 था.
पिछले 30 दिनों में, Stake DAO FXN का USD में मूल्य बदलाव $ +16.7434844860 था.
पिछले 60 दिनों में, Stake DAO FXN का USD में मूल्य बदलाव $ +28.8638163480 था.
पिछले 90 दिनों में, Stake DAO FXN का USD में मूल्य बदलाव $ +19.26207458664366 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -8.4543113071878
|-8.49%
|30 दिन
|$ +16.7434844860
|+18.39%
|60 दिन
|$ +28.8638163480
|+31.70%
|90 दिन
|$ +19.26207458664366
|+26.83%
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
