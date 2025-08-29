Stader ETHx मूल्य (ETHX)
Stader ETHx (ETHX) रियल-टाइम प्राइस $4,629.13 है. पिछले 24 घंटों में, ETHX ने $ 4,606.4 के कम और $ 4,883.39 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETHX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,253.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,474.49 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETHX में -1.36%, 24 घंटों में -5.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stader ETHx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 663.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETHX की मार्केट में उपलब्ध राशि 143.11K है, कुल आपूर्ति 143113.4813526209 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 663.04M है.
आज के दिन के दौरान, Stader ETHx का USD में मूल्य बदलाव $ -254.258236054671 था.
पिछले 30 दिनों में, Stader ETHx का USD में मूल्य बदलाव $ +727.7186783460 था.
पिछले 60 दिनों में, Stader ETHx का USD में मूल्य बदलाव $ +3,530.1907399550 था.
पिछले 90 दिनों में, Stader ETHx का USD में मूल्य बदलाव $ +1,949.7025899970744 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -254.258236054671
|-5.20%
|30 दिन
|$ +727.7186783460
|+15.72%
|60 दिन
|$ +3,530.1907399550
|+76.26%
|90 दिन
|$ +1,949.7025899970744
|+72.77%
What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.
