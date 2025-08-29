BNBX की अधिक जानकारी

$946.02
$946.02$946.02
-1.70%1D
Stader BNBx (BNBX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:41 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 938.4
$ 938.4$ 938.4
24 घंटे में न्यूनतम
$ 966.31
$ 966.31$ 966.31
24 घंटे में उच्चतम

$ 938.4
$ 938.4$ 938.4

$ 966.31
$ 966.31$ 966.31

$ 1,612.2
$ 1,612.2$ 1,612.2

$ 17.73
$ 17.73$ 17.73

+0.16%

-1.92%

+0.49%

+0.49%

Stader BNBx (BNBX) रियल-टाइम प्राइस $943.93 है. पिछले 24 घंटों में, BNBX ने $ 938.4 के कम और $ 966.31 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNBX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1,612.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 17.73 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNBX में +0.16%, 24 घंटों में -1.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stader BNBx (BNBX) मार्केट की जानकारी

$ 15.51M
$ 15.51M$ 15.51M

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

16.41K
16.41K 16.41K

--
----

Stader BNBx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.41K है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

Stader BNBx (BNBX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Stader BNBx का USD में मूल्य बदलाव $ -18.5335851068765 था.
पिछले 30 दिनों में, Stader BNBx का USD में मूल्य बदलाव $ +87.1129398750 था.
पिछले 60 दिनों में, Stader BNBx का USD में मूल्य बदलाव $ +292.6420870360 था.
पिछले 90 दिनों में, Stader BNBx का USD में मूल्य बदलाव $ +218.4038580118608 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -18.5335851068765-1.92%
30 दिन$ +87.1129398750+9.23%
60 दिन$ +292.6420870360+31.00%
90 दिन$ +218.4038580118608+30.10%

Stader BNBx (BNBX) क्या है

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Stader BNBx (BNBX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Stader BNBx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Stader BNBx (BNBX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Stader BNBx (BNBX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Stader BNBx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Stader BNBx प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BNBX लोकल करेंसी में

Stader BNBx (BNBX) टोकन का अर्थशास्त्र

Stader BNBx (BNBX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BNBX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Stader BNBx (BNBX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Stader BNBx (BNBX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BNBX प्राइस 943.93 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BNBX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BNBX से USD की मौजूदा प्राइस $ 943.93 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stader BNBx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BNBX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BNBX की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.41K USD है.
BNBX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BNBX ने 1,612.2 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BNBX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BNBX ने 17.73 USD की ATL प्राइस देखी.
BNBX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BNBX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BNBX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BNBX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BNBX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:41 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

