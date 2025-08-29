USDX की अधिक जानकारी

Stables Labs USDX लोगो

Stables Labs USDX मूल्य (USDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 USDX से USD लाइव प्राइस:

$0.997879
$0.997879$0.997879
0.00%1D
mexc
USD
Stables Labs USDX (USDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:50:29 (UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995419
$ 0.995419$ 0.995419
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995419
$ 0.995419$ 0.995419

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.944423
$ 0.944423$ 0.944423

-0.14%

-0.01%

-0.06%

-0.06%

Stables Labs USDX (USDX) रियल-टाइम प्राइस $0.997207 है. पिछले 24 घंटों में, USDX ने $ 0.995419 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.057 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.944423 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDX में -0.14%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Stables Labs USDX (USDX) मार्केट की जानकारी

$ 679.73M
$ 679.73M$ 679.73M

--
----

$ 679.73M
$ 679.73M$ 679.73M

681.15M
681.15M 681.15M

681,148,228.6957409
681,148,228.6957409 681,148,228.6957409

Stables Labs USDX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 679.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 681.15M है, कुल आपूर्ति 681148228.6957409 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 679.73M है.

Stables Labs USDX (USDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Stables Labs USDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001523239198145 था.
पिछले 30 दिनों में, Stables Labs USDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019488416 था.
पिछले 60 दिनों में, Stables Labs USDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012906850 था.
पिछले 90 दिनों में, Stables Labs USDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002805922131896 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001523239198145-0.01%
30 दिन$ -0.0019488416-0.19%
60 दिन$ -0.0012906850-0.12%
90 दिन$ -0.002805922131896-0.28%

Stables Labs USDX (USDX) क्या है

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

USDX लोकल करेंसी में

Stables Labs USDX (USDX) टोकन का अर्थशास्त्र

Stables Labs USDX (USDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Stables Labs USDX (USDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Stables Labs USDX (USDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USDX प्राइस 0.997207 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.997207 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Stables Labs USDX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 679.73M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 681.15M USD है.
USDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USDX ने 1.057 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USDX ने 0.944423 USD की ATL प्राइस देखी.
USDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USDX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:50:29 (UTC+8)

