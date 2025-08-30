Stables Labs Staked USDX मूल्य (SUSDX)
Stables Labs Staked USDX (SUSDX) रियल-टाइम प्राइस $1.099 है. पिछले 24 घंटों में, SUSDX ने $ 1.092 के कम और $ 1.11 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.980819 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSDX में -0.34%, 24 घंटों में -0.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Stables Labs Staked USDX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 235.52M है, कुल आपूर्ति 235516271.3799824 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 259.20M है.
आज के दिन के दौरान, Stables Labs Staked USDX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001016470132749 था.
पिछले 30 दिनों में, Stables Labs Staked USDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016708097 था.
पिछले 60 दिनों में, Stables Labs Staked USDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0096704307 था.
पिछले 90 दिनों में, Stables Labs Staked USDX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0184692211379307 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.001016470132749
|-0.09%
|30 दिन
|$ +0.0016708097
|+0.15%
|60 दिन
|$ +0.0096704307
|+0.88%
|90 दिन
|$ +0.0184692211379307
|+1.71%
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
Stables Labs Staked USDX (SUSDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUSDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
