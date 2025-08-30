SHR0 की अधिक जानकारी

SroomAI DAO लोगो

SroomAI DAO मूल्य (SHR0)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHR0 से USD लाइव प्राइस:

$0.00150265
-4.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SroomAI DAO (SHR0) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:16:40 (UTC+8)

SroomAI DAO (SHR0) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00149447
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00161415
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00149447

$ 0.00161415

$ 0.02437799

$ 0

-0.44%

-4.29%

-1.74%

-1.74%

SroomAI DAO (SHR0) रियल-टाइम प्राइस $0.00150265 है. पिछले 24 घंटों में, SHR0 ने $ 0.00149447 के कम और $ 0.00161415 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHR0 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02437799 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHR0 में -0.44%, 24 घंटों में -4.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SroomAI DAO (SHR0) मार्केट की जानकारी

$ 1.65M

--
$ 1.65M

1.10B

1,100,000,000.0

SroomAI DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.65M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHR0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.65M है.

SroomAI DAO (SHR0) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SroomAI DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SroomAI DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008102571 था.
पिछले 60 दिनों में, SroomAI DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007512282 था.
पिछले 90 दिनों में, SroomAI DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.29%
30 दिन$ -0.0008102571-53.92%
60 दिन$ -0.0007512282-49.99%
90 दिन$ 0--

SroomAI DAO (SHR0) क्या है

Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture.

SroomAI DAO (SHR0) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SroomAI DAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SroomAI DAO (SHR0) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SroomAI DAO (SHR0) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SroomAI DAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SroomAI DAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHR0 लोकल करेंसी में

SroomAI DAO (SHR0) टोकन का अर्थशास्त्र

SroomAI DAO (SHR0) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHR0 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SroomAI DAO (SHR0) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SroomAI DAO (SHR0) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHR0 प्राइस 0.00150265 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHR0 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHR0 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00150265 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SroomAI DAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHR0 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.65M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHR0 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHR0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B USD है.
SHR0 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHR0 ने 0.02437799 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHR0 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHR0 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHR0 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHR0 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHR0 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHR0 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHR0 का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.