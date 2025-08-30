$SQUISH की अधिक जानकारी

Squish मूल्य ($SQUISH)

1 $SQUISH से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Squish ($SQUISH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:13:50 (UTC+8)

Squish ($SQUISH) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.00001549
$ 0.00001549$ 0.00001549
$ 0.00001684
$ 0.00001684$ 0.00001684
$ 0.00001549
$ 0.00001549$ 0.00001549

$ 0.00001684
$ 0.00001684$ 0.00001684

$ 0.00070806
$ 0.00070806$ 0.00070806

$ 0.00000576
$ 0.00000576$ 0.00000576

-5.33%

+2.94%

+2.94%

Squish ($SQUISH) रियल-टाइम प्राइस $0.00001563 है. पिछले 24 घंटों में, $SQUISH ने $ 0.00001549 के कम और $ 0.00001684 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $SQUISH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00070806 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000576 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $SQUISH में --, 24 घंटों में -5.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Squish ($SQUISH) मार्केट की जानकारी

$ 15.61K
$ 15.61K$ 15.61K

$ 15.61K
$ 15.61K$ 15.61K

998.98M
998.98M 998.98M

998,975,588.455815
998,975,588.455815 998,975,588.455815

Squish का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $SQUISH की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.98M है, कुल आपूर्ति 998975588.455815 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.61K है.

Squish ($SQUISH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Squish का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Squish का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000021373 था.
पिछले 60 दिनों में, Squish का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000059496 था.
पिछले 90 दिनों में, Squish का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00014098157584244008 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.33%
30 दिन$ -0.0000021373-13.67%
60 दिन$ -0.0000059496-38.06%
90 दिन$ -0.00014098157584244008-90.01%

Squish ($SQUISH) क्या है

A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana!

Squish ($SQUISH) संसाधन

Squish प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Squish ($SQUISH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Squish ($SQUISH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Squish के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Squish प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$SQUISH लोकल करेंसी में

Squish ($SQUISH) टोकन का अर्थशास्त्र

Squish ($SQUISH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $SQUISH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Squish ($SQUISH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Squish ($SQUISH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $SQUISH प्राइस 0.00001563 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$SQUISH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$SQUISH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001563 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Squish का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$SQUISH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.61K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$SQUISH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$SQUISH की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.98M USD है.
$SQUISH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$SQUISH ने 0.00070806 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$SQUISH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$SQUISH ने 0.00000576 USD की ATL प्राइस देखी.
$SQUISH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$SQUISH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $SQUISH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $SQUISH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $SQUISH का प्राइस का अनुमान देखें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.