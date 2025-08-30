Squid Game मूल्य (SQUID)
Squid Game (SQUID) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SQUID ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SQUID की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SQUID में --, 24 घंटों में -0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Squid Game का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SQUID की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.57K है.
आज के दिन के दौरान, Squid Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Squid Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Squid Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Squid Game का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.18%
|30 दिन
|$ 0
|+3.09%
|60 दिन
|$ 0
|+30.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
Squid Game (SQUID) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SQUID टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
