SQRCAT मूल्य (SQRCAT)
--
--
+0.61%
+0.61%
SQRCAT (SQRCAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SQRCAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SQRCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SQRCAT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SQRCAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SQRCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.16T है, कुल आपूर्ति 48163264128256.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.54K है.
आज के दिन के दौरान, SQRCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SQRCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SQRCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SQRCAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+6.91%
|60 दिन
|$ 0
|-0.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers.
SQRCAT (SQRCAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SQRCAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
