Spunk मूल्य (SPUNK)
--
--
+4.80%
+4.80%
Spunk (SPUNK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPUNK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPUNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00433601 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPUNK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Spunk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPUNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 876.16M है, कुल आपूर्ति 983011229.451682 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.17K है.
आज के दिन के दौरान, Spunk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spunk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Spunk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Spunk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.88%
|60 दिन
|$ 0
|-15.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.
Spunk (SPUNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPUNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
