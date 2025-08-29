SSUI की अधिक जानकारी

Spring Staked SUI लोगो

Spring Staked SUI मूल्य (SSUI)

गैर-सूचीबद्ध

1 SSUI से USD लाइव प्राइस:

$3.37
$3.37$3.37
-6.00%1D
USD
Spring Staked SUI (SSUI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:19 (UTC+8)

Spring Staked SUI (SSUI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3.35
$ 3.35$ 3.35
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.58
$ 3.58$ 3.58
24 घंटे में उच्चतम

$ 3.35
$ 3.35$ 3.35

$ 3.58
$ 3.58$ 3.58

$ 18.79
$ 18.79$ 18.79

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

-0.73%

-6.31%

-2.54%

-2.54%

Spring Staked SUI (SSUI) रियल-टाइम प्राइस $3.36 है. पिछले 24 घंटों में, SSUI ने $ 3.35 के कम और $ 3.58 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSUI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.79 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.75 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSUI में -0.73%, 24 घंटों में -6.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Spring Staked SUI (SSUI) मार्केट की जानकारी

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

--
----

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

8.30M
8.30M 8.30M

8,295,888.845
8,295,888.845 8,295,888.845

Spring Staked SUI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.30M है, कुल आपूर्ति 8295888.845 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.97M है.

Spring Staked SUI (SSUI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Spring Staked SUI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.226192838109282 था.
पिछले 30 दिनों में, Spring Staked SUI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3948221760 था.
पिछले 60 दिनों में, Spring Staked SUI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6568816800 था.
पिछले 90 दिनों में, Spring Staked SUI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.065107107106647 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.226192838109282-6.31%
30 दिन$ -0.3948221760-11.75%
60 दिन$ +0.6568816800+19.55%
90 दिन$ +0.065107107106647+1.98%

Spring Staked SUI (SSUI) क्या है

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Spring Staked SUI (SSUI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Spring Staked SUI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Spring Staked SUI (SSUI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Spring Staked SUI (SSUI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Spring Staked SUI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Spring Staked SUI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SSUI लोकल करेंसी में

Spring Staked SUI (SSUI) टोकन का अर्थशास्त्र

Spring Staked SUI (SSUI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SSUI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Spring Staked SUI (SSUI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Spring Staked SUI (SSUI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SSUI प्राइस 3.36 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SSUI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SSUI से USD की मौजूदा प्राइस $ 3.36 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Spring Staked SUI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SSUI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SSUI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.30M USD है.
SSUI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SSUI ने 18.79 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SSUI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SSUI ने 1.75 USD की ATL प्राइस देखी.
SSUI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SSUI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SSUI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SSUI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SSUI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.