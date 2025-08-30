SPQR की अधिक जानकारी

SPQR लोगो

SPQR मूल्य (SPQR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPQR से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SPQR (SPQR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:41:34 (UTC+8)

SPQR (SPQR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-4.93%

-0.20%

-0.20%

SPQR (SPQR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPQR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPQR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPQR में +0.27%, 24 घंटों में -4.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SPQR (SPQR) मार्केट की जानकारी

$ 33.26K
$ 33.26K$ 33.26K

--
----

$ 33.26K
$ 33.26K$ 33.26K

999.23M
999.23M 999.23M

999,230,126.915317
999,230,126.915317 999,230,126.915317

SPQR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPQR की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.23M है, कुल आपूर्ति 999230126.915317 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.26K है.

SPQR (SPQR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SPQR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SPQR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SPQR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SPQR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.93%
30 दिन$ 0-8.43%
60 दिन$ 0+16.26%
90 दिन$ 0--

SPQR (SPQR) क्या है

SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age.

SPQR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SPQR (SPQR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SPQR (SPQR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SPQR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SPQR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPQR लोकल करेंसी में

SPQR (SPQR) टोकन का अर्थशास्त्र

SPQR (SPQR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPQR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SPQR (SPQR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SPQR (SPQR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPQR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPQR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPQR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SPQR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPQR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.26K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPQR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPQR की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.23M USD है.
SPQR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPQR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPQR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPQR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SPQR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPQR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPQR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPQR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPQR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:41:34 (UTC+8)

