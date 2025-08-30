Sport Bettor AI मूल्य (ZEBRO)
--
--
-11.27%
-11.27%
Sport Bettor AI (ZEBRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZEBRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEBRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEBRO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -11.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sport Bettor AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 99.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEBRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M है, कुल आपूर्ति 999239020.4349592 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 99.23K है.
आज के दिन के दौरान, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-12.55%
|60 दिन
|$ 0
|-15.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.
Sport Bettor AI (ZEBRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEBRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
