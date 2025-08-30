ZEBRO की अधिक जानकारी

Sport Bettor AI लोगो

Sport Bettor AI मूल्य (ZEBRO)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZEBRO से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Sport Bettor AI (ZEBRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:10:12 (UTC+8)

Sport Bettor AI (ZEBRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.27%

-11.27%

Sport Bettor AI (ZEBRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZEBRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEBRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEBRO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -11.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sport Bettor AI (ZEBRO) मार्केट की जानकारी

$ 99.23K
$ 99.23K$ 99.23K

--
----

$ 99.23K
$ 99.23K$ 99.23K

999.24M
999.24M 999.24M

999,239,020.4349592
999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Sport Bettor AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 99.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEBRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M है, कुल आपूर्ति 999239020.4349592 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 99.23K है.

Sport Bettor AI (ZEBRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sport Bettor AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-12.55%
60 दिन$ 0-15.43%
90 दिन$ 0--

Sport Bettor AI (ZEBRO) क्या है

Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Sport Bettor AI (ZEBRO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sport Bettor AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sport Bettor AI (ZEBRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sport Bettor AI (ZEBRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sport Bettor AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sport Bettor AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZEBRO लोकल करेंसी में

Sport Bettor AI (ZEBRO) टोकन का अर्थशास्त्र

Sport Bettor AI (ZEBRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEBRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sport Bettor AI (ZEBRO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sport Bettor AI (ZEBRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEBRO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEBRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEBRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sport Bettor AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEBRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 99.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEBRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEBRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M USD है.
ZEBRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEBRO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEBRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEBRO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEBRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEBRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZEBRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEBRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEBRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:10:12 (UTC+8)

