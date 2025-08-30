Spodermen मूल्य (SPOODY)
-0.39%
-6.81%
+15.42%
+15.42%
Spodermen (SPOODY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPOODY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPOODY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0088749 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPOODY में -0.39%, 24 घंटों में -6.81%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Spodermen का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 131.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPOODY की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.89M है, कुल आपूर्ति 972888924.557277 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 131.46K है.
आज के दिन के दौरान, Spodermen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spodermen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Spodermen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Spodermen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.81%
|30 दिन
|$ 0
|+21.63%
|60 दिन
|$ 0
|+48.06%
|90 दिन
|$ 0
|--
Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.
