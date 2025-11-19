एक्सचेंजDEX+
Sploots by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.SPLOOT का मार्केट कैप 277,115 USD है. भारत में SPLOOT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SPLOOT की अधिक जानकारी

SPLOOT प्राइस की जानकारी

SPLOOT क्या है

SPLOOT आधिकारिक वेबसाइट

SPLOOT टोकन का अर्थशास्त्र

SPLOOT प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Sploots by Virtuals लोगो

Sploots by Virtuals मूल्य (SPLOOT)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPLOOT से USD लाइव प्राइस:

$0.00027803
$0.00027803$0.00027803
+1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Sploots by Virtuals (SPLOOT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:49:43 (UTC+8)

Sploots by Virtuals का आज का मूल्य

आज Sploots by Virtuals (SPLOOT) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.19% का बदलाव आया है. मौजूदा SPLOOT से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति SPLOOT है.

$ 277,115 के मार्केट कैप के अनुसार Sploots by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 997.25M SPLOOT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SPLOOT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00198963 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SPLOOT में पिछले एक घंटे में +0.95% और पिछले 7 दिनों में -17.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) मार्केट की जानकारी

$ 277.12K
$ 277.12K$ 277.12K

--
----

$ 277.12K
$ 277.12K$ 277.12K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Sploots by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 277.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPLOOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.25M है, कुल आपूर्ति 997247740.9496186 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 277.12K है.

Sploots by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+1.19%

-17.16%

-17.16%

Sploots by Virtuals (SPLOOT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sploots by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sploots by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sploots by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sploots by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.19%
30 दिन$ 0-45.81%
60 दिन$ 0-81.25%
90 दिन$ 0--

Sploots by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Sploots by Virtuals (SPLOOT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SPLOOT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Sploots by Virtuals (SPLOOT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Sploots by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sploots by Virtuals

2030 में 1 Sploots by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर Sploots by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Sploots by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:49:43 (UTC+8)

Sploots by Virtuals के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.