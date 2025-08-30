Splash Dog मूल्य (BUSTER)
Splash Dog (BUSTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BUSTER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUSTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00444016 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUSTER में --, 24 घंटों में -0.93%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Splash Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUSTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999771457.407943 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.25K है.
आज के दिन के दौरान, Splash Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Splash Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Splash Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Splash Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.93%
|30 दिन
|$ 0
|+4.76%
|60 दिन
|$ 0
|+18.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS. A few facts about me - Signature Pool Dive - Serial Killer - Silly Roadmap 1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs 3. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ready to Splash?
Splash Dog (BUSTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUSTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
