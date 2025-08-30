Spintop मूल्य (SPIN)
Spintop (SPIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.645127 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPIN में -0.47%, 24 घंटों में -1.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Spintop का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 83.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.79M है, कुल आपूर्ति 727658095.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 201.27K है.
आज के दिन के दौरान, Spintop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spintop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Spintop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Spintop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.80%
|30 दिन
|$ 0
|-33.89%
|60 दिन
|$ 0
|-51.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
