SpineDAO Token लोगो

SpineDAO Token मूल्य (SPINE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPINE से USD लाइव प्राइस:

$0.0111776
$0.0111776$0.0111776
-2.90%1D
mexc
USD
SpineDAO Token (SPINE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:16:22 (UTC+8)

SpineDAO Token (SPINE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01112976
$ 0.01112976$ 0.01112976
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0117889
$ 0.0117889$ 0.0117889
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01112976
$ 0.01112976$ 0.01112976

$ 0.0117889
$ 0.0117889$ 0.0117889

$ 0.01328617
$ 0.01328617$ 0.01328617

$ 0.00570414
$ 0.00570414$ 0.00570414

-1.68%

-2.92%

-3.72%

-3.72%

SpineDAO Token (SPINE) रियल-टाइम प्राइस $0.0111776 है. पिछले 24 घंटों में, SPINE ने $ 0.01112976 के कम और $ 0.0117889 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPINE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01328617 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00570414 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPINE में -1.68%, 24 घंटों में -2.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SpineDAO Token (SPINE) मार्केट की जानकारी

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

--
----

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

297.87M
297.87M 297.87M

999,999,996.9786093
999,999,996.9786093 999,999,996.9786093

SpineDAO Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 297.87M है, कुल आपूर्ति 999999996.9786093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.13M है.

SpineDAO Token (SPINE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000337195093162 था.
पिछले 30 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0039575969 था.
पिछले 60 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058479448 था.
पिछले 90 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003690606012960104 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000337195093162-2.92%
30 दिन$ +0.0039575969+35.41%
60 दिन$ +0.0058479448+52.32%
90 दिन$ +0.003690606012960104+49.29%

SpineDAO Token (SPINE) क्या है

SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.

SpineDAO Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SpineDAO Token (SPINE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SpineDAO Token (SPINE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SpineDAO Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SpineDAO Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPINE लोकल करेंसी में

SpineDAO Token (SPINE) टोकन का अर्थशास्त्र

SpineDAO Token (SPINE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPINE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SpineDAO Token (SPINE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SpineDAO Token (SPINE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPINE प्राइस 0.0111776 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPINE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPINE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0111776 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SpineDAO Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPINE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.32M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPINE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 297.87M USD है.
SPINE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPINE ने 0.01328617 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPINE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPINE ने 0.00570414 USD की ATL प्राइस देखी.
SPINE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPINE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPINE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPINE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPINE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:16:22 (UTC+8)

