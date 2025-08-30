SpineDAO Token मूल्य (SPINE)
SpineDAO Token (SPINE) रियल-टाइम प्राइस $0.0111776 है. पिछले 24 घंटों में, SPINE ने $ 0.01112976 के कम और $ 0.0117889 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPINE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01328617 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00570414 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPINE में -1.68%, 24 घंटों में -2.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SpineDAO Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 297.87M है, कुल आपूर्ति 999999996.9786093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.13M है.
आज के दिन के दौरान, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000337195093162 था.
पिछले 30 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0039575969 था.
पिछले 60 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058479448 था.
पिछले 90 दिनों में, SpineDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003690606012960104 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000337195093162
|-2.92%
|30 दिन
|$ +0.0039575969
|+35.41%
|60 दिन
|$ +0.0058479448
|+52.32%
|90 दिन
|$ +0.003690606012960104
|+49.29%
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
