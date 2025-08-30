Spin It मूल्य (SPIN)
Spin It (SPIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00312937 है. पिछले 24 घंटों में, SPIN ने $ 0.00312903 के कम और $ 0.00313112 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00577706 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00175638 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPIN में +0.01%, 24 घंटों में -0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Spin It का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 558.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.51M है, कुल आपूर्ति 995499999.9999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.12M है.
आज के दिन के दौरान, Spin It का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spin It का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003744738 था.
पिछले 60 दिनों में, Spin It का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007734219 था.
पिछले 90 दिनों में, Spin It का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005282715683659083 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.05%
|30 दिन
|$ +0.0003744738
|+11.97%
|60 दिन
|$ +0.0007734219
|+24.71%
|90 दिन
|$ -0.0005282715683659083
|-14.44%
SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now!
Spin It (SPIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
