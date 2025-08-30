SPHERE की अधिक जानकारी

Sphere Finance लोगो

Sphere Finance मूल्य (SPHERE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPHERE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.60%1D
mexc
USD
Sphere Finance (SPHERE) मूल्य का लाइव चार्ट
Sphere Finance (SPHERE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00003935
$ 0.00003935$ 0.00003935
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00004315
$ 0.00004315$ 0.00004315
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00003935
$ 0.00003935$ 0.00003935

$ 0.00004315
$ 0.00004315$ 0.00004315

$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363

$ 0.00002603
$ 0.00002603$ 0.00002603

-0.56%

-2.62%

-18.39%

-18.39%

Sphere Finance (SPHERE) रियल-टाइम प्राइस $0.0000395 है. पिछले 24 घंटों में, SPHERE ने $ 0.00003935 के कम और $ 0.00004315 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPHERE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.115363 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002603 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPHERE में -0.56%, 24 घंटों में -2.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sphere Finance (SPHERE) मार्केट की जानकारी

$ 303.01K
$ 303.01K$ 303.01K

--
----

$ 354.05K
$ 354.05K$ 354.05K

7.67B
7.67B 7.67B

8,964,103,688.809635
8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Sphere Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPHERE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.67B है, कुल आपूर्ति 8964103688.809635 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 354.05K है.

Sphere Finance (SPHERE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sphere Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sphere Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000004743 था.
पिछले 60 दिनों में, Sphere Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000058376 था.
पिछले 90 दिनों में, Sphere Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000602844087490194 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.62%
30 दिन$ -0.0000004743-1.20%
60 दिन$ -0.0000058376-14.77%
90 दिन$ +0.00000602844087490194+18.01%

Sphere Finance (SPHERE) क्या है

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Sphere Finance (SPHERE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sphere Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sphere Finance (SPHERE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sphere Finance (SPHERE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sphere Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sphere Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPHERE लोकल करेंसी में

Sphere Finance (SPHERE) टोकन का अर्थशास्त्र

Sphere Finance (SPHERE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPHERE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sphere Finance (SPHERE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sphere Finance (SPHERE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPHERE प्राइस 0.0000395 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPHERE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPHERE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000395 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sphere Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPHERE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 303.01K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPHERE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPHERE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.67B USD है.
SPHERE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPHERE ने 0.115363 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPHERE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPHERE ने 0.00002603 USD की ATL प्राइस देखी.
SPHERE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPHERE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPHERE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPHERE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPHERE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.