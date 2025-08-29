SPECTRE की अधिक जानकारी

Spectre AI लोगो

Spectre AI मूल्य (SPECTRE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPECTRE से USD लाइव प्राइस:

$2.1
-8.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Spectre AI (SPECTRE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:06 (UTC+8)

Spectre AI (SPECTRE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.04
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.29
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.04
$ 2.29
$ 11.04
$ 0.02880028
+1.98%

-8.38%

-9.89%

-9.89%

Spectre AI (SPECTRE) रियल-टाइम प्राइस $2.1 है. पिछले 24 घंटों में, SPECTRE ने $ 2.04 के कम और $ 2.29 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPECTRE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02880028 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPECTRE में +1.98%, 24 घंटों में -8.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Spectre AI (SPECTRE) मार्केट की जानकारी

$ 21.00M
--
$ 21.00M
9.99M
9,993,171.20242279
Spectre AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPECTRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.99M है, कुल आपूर्ति 9993171.20242279 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.00M है.

Spectre AI (SPECTRE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Spectre AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.192205439939073 था.
पिछले 30 दिनों में, Spectre AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2917882800 था.
पिछले 60 दिनों में, Spectre AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1197315000 था.
पिछले 90 दिनों में, Spectre AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1695208466008547 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.192205439939073-8.38%
30 दिन$ -0.2917882800-13.89%
60 दिन$ -0.1197315000-5.70%
90 दिन$ -0.1695208466008547-7.46%

Spectre AI (SPECTRE) क्या है

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Spectre AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Spectre AI (SPECTRE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Spectre AI (SPECTRE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Spectre AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Spectre AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPECTRE लोकल करेंसी में

Spectre AI (SPECTRE) टोकन का अर्थशास्त्र

Spectre AI (SPECTRE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPECTRE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Spectre AI (SPECTRE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Spectre AI (SPECTRE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPECTRE प्राइस 2.1 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPECTRE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPECTRE से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.1 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Spectre AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPECTRE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPECTRE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPECTRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.99M USD है.
SPECTRE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPECTRE ने 11.04 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPECTRE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPECTRE ने 0.02880028 USD की ATL प्राइस देखी.
SPECTRE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPECTRE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPECTRE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPECTRE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPECTRE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:01:06 (UTC+8)

