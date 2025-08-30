SPR की अधिक जानकारी

Spectre लोगो

Spectre मूल्य (SPR)

1 SPR से USD लाइव प्राइस:

$0.00025112
$0.00025112$0.00025112
-6.90%1D
Spectre (SPR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:09:28 (UTC+8)

Spectre (SPR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00994446
$ 0.00994446$ 0.00994446

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-6.97%

-17.49%

-17.49%

Spectre (SPR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00994446 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPR में -0.09%, 24 घंटों में -6.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Spectre (SPR) मार्केट की जानकारी

$ 107.73K
$ 107.73K$ 107.73K

--
----

$ 108.50K
$ 108.50K$ 108.50K

429.00M
429.00M 429.00M

432,066,635.8800172
432,066,635.8800172 432,066,635.8800172

Spectre का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 107.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 429.00M है, कुल आपूर्ति 432066635.8800172 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.50K है.

Spectre (SPR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Spectre का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spectre का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Spectre का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Spectre का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.97%
30 दिन$ 0-54.66%
60 दिन$ 0-51.34%
90 दिन$ 0--

Spectre (SPR) क्या है

Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.

Spectre प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Spectre (SPR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Spectre (SPR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Spectre के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Spectre प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPR लोकल करेंसी में

Spectre (SPR) टोकन का अर्थशास्त्र

Spectre (SPR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Spectre (SPR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Spectre (SPR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Spectre का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 107.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 429.00M USD है.
SPR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPR ने 0.00994446 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SPR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPR का प्राइस का अनुमान देखें.
