Speciex लोगो

Speciex मूल्य (SPEX)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPEX से USD लाइव प्राइस:

$0.00071821
$0.00071821$0.00071821
+2.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Speciex (SPEX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:50:27 (UTC+8)

Speciex (SPEX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01629199
$ 0.01629199$ 0.01629199

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+2.11%

-5.64%

-5.64%

Speciex (SPEX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPEX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01629199 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPEX में +0.54%, 24 घंटों में +2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Speciex (SPEX) मार्केट की जानकारी

$ 180.45K
$ 180.45K$ 180.45K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

251.24M
251.24M 251.24M

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Speciex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 180.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 251.24M है, कुल आपूर्ति 1500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.08M है.

Speciex (SPEX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.11%
30 दिन$ 0-40.19%
60 दिन$ 0-56.99%
90 दिन$ 0--

Speciex (SPEX) क्या है

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Speciex प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Speciex (SPEX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Speciex (SPEX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Speciex के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Speciex प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPEX लोकल करेंसी में

Speciex (SPEX) टोकन का अर्थशास्त्र

Speciex (SPEX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPEX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Speciex (SPEX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Speciex (SPEX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPEX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPEX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPEX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Speciex का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPEX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 180.45K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPEX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 251.24M USD है.
SPEX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPEX ने 0.01629199 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPEX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPEX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SPEX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPEX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPEX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPEX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPEX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:50:27 (UTC+8)

