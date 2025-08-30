Speciex मूल्य (SPEX)
Speciex (SPEX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPEX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01629199 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPEX में +0.54%, 24 घंटों में +2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Speciex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 180.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 251.24M है, कुल आपूर्ति 1500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.08M है.
आज के दिन के दौरान, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Speciex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.11%
|30 दिन
|$ 0
|-40.19%
|60 दिन
|$ 0
|-56.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.
