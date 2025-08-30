SpartaDEX मूल्य (SPARTA)
SpartaDEX (SPARTA) रियल-टाइम प्राइस $0.00213606 है. पिछले 24 घंटों में, SPARTA ने $ 0.00190913 के कम और $ 0.0021704 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPARTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.3 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00190649 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPARTA में +1.73%, 24 घंटों में +11.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SpartaDEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPARTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.72M है, कुल आपूर्ति 39720895.81230459 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.85K है.
आज के दिन के दौरान, SpartaDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00022694 था.
पिछले 30 दिनों में, SpartaDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000656624 था.
पिछले 60 दिनों में, SpartaDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001264996 था.
पिछले 90 दिनों में, SpartaDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003918105041479684 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00022694
|+11.89%
|30 दिन
|$ +0.0000656624
|+3.07%
|60 दिन
|$ -0.0001264996
|-5.92%
|90 दिन
|$ -0.0003918105041479684
|-15.49%
SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to - Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT; - Promote and facilitate the launch of new, promising projects - Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards - Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface - Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer - Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges - Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.
