Spare Parts Universe मूल्य (SPU)
-1.44%
-6.11%
+3.14%
+3.14%
Spare Parts Universe (SPU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPU में -1.44%, 24 घंटों में -6.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Spare Parts Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 176.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 176.71K है.
आज के दिन के दौरान, Spare Parts Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Spare Parts Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Spare Parts Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Spare Parts Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.11%
|30 दिन
|$ 0
|+139.37%
|60 दिन
|$ 0
|+78.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations
