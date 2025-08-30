Space मूल्य ($SPACE)
Space ($SPACE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $SPACE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $SPACE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00455448 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $SPACE में --, 24 घंटों में -1.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Space का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $SPACE की मार्केट में उपलब्ध राशि 984.00M है, कुल आपूर्ति 983999998.6 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.13K है.
आज के दिन के दौरान, Space का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Space का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Space का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Space का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.55%
|30 दिन
|$ 0
|+0.57%
|60 दिन
|$ 0
|+23.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.
