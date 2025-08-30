SOY की अधिक जानकारी

Soyjak लोगो

Soyjak मूल्य (SOY)

गैर-सूचीबद्ध

1 SOY से USD लाइव प्राइस:

$0.00054759
+1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Soyjak (SOY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:50:03 (UTC+8)

Soyjak (SOY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00656405
$ 0
-0.98%

+1.11%

-4.47%

-4.47%

Soyjak (SOY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00656405 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOY में -0.98%, 24 घंटों में +1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Soyjak (SOY) मार्केट की जानकारी

$ 535.20K
--
$ 535.20K
979.56M
979,561,616.260214
Soyjak का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 535.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.56M है, कुल आपूर्ति 979561616.260214 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 535.20K है.

Soyjak (SOY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Soyjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Soyjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Soyjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Soyjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.11%
30 दिन$ 0+62.49%
60 दिन$ 0+7.69%
90 दिन$ 0--

Soyjak (SOY) क्या है

Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Soyjak (SOY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Soyjak प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Soyjak (SOY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Soyjak (SOY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Soyjak के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Soyjak प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SOY लोकल करेंसी में

Soyjak (SOY) टोकन का अर्थशास्त्र

Soyjak (SOY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Soyjak (SOY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Soyjak (SOY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SOY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SOY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SOY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Soyjak का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SOY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 535.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SOY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.56M USD है.
SOY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SOY ने 0.00656405 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SOY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SOY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SOY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SOY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SOY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SOY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SOY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:50:03 (UTC+8)

