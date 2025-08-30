Sovra Ai by Virtuals मूल्य (SOVRA)
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SOVRA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SOVRA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00185863 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SOVRA में +0.17%, 24 घंटों में -27.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -51.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sovra Ai by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 413.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SOVRA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 413.38K है.
आज के दिन के दौरान, Sovra Ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000153911822201969 था.
पिछले 30 दिनों में, Sovra Ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sovra Ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sovra Ai by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000153911822201969
|-27.08%
|30 दिन
|$ 0
|+26.75%
|60 दिन
|$ 0
|+115.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SOVRA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
