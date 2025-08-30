SoulBazaar मूल्य ($SOULS)
SoulBazaar ($SOULS) रियल-टाइम प्राइस $0.00006386 है. पिछले 24 घंटों में, $SOULS ने $ 0.00006368 के कम और $ 0.00006748 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $SOULS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00287614 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000591 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $SOULS में -1.00%, 24 घंटों में -3.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SoulBazaar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $SOULS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999998381.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.86K है.
आज के दिन के दौरान, SoulBazaar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SoulBazaar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000083091 था.
पिछले 60 दिनों में, SoulBazaar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000181077 था.
पिछले 90 दिनों में, SoulBazaar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00017579285468514287 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.27%
|30 दिन
|$ -0.0000083091
|-13.01%
|60 दिन
|$ -0.0000181077
|-28.35%
|90 दिन
|$ -0.00017579285468514287
|-73.35%
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
SoulBazaar ($SOULS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $SOULS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.