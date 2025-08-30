SRY की अधिक जानकारी

Sorry (SRY) मूल्य का लाइव चार्ट
Sorry (SRY) प्राइस की जानकारी (USD)

Sorry (SRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00186436 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SRY में +1.48%, 24 घंटों में -4.72%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sorry (SRY) मार्केट की जानकारी

$ 612.80K
$ 612.80K$ 612.80K

--
----

$ 612.80K
$ 612.80K$ 612.80K

999.66M
999.66M 999.66M

999,663,787.722744
999,663,787.722744 999,663,787.722744

Sorry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 612.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M है, कुल आपूर्ति 999663787.722744 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 612.80K है.

Sorry (SRY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sorry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sorry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sorry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sorry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.72%
30 दिन$ 0-6.90%
60 दिन$ 0-28.31%
90 दिन$ 0--

Sorry (SRY) क्या है

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

Sorry प्राइस का अनुमान (USD)

SRY लोकल करेंसी में

Sorry (SRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Sorry (SRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sorry (SRY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sorry (SRY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SRY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SRY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sorry का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 612.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M USD है.
SRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SRY ने 0.00186436 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SRY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SRY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.