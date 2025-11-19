एक्सचेंजDEX+
Songjam by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.SANG का मार्केट कैप 60,552 USD है. भारत में SANG से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SANG की अधिक जानकारी

SANG प्राइस की जानकारी

SANG क्या है

SANG व्हाइटपेपर

SANG आधिकारिक वेबसाइट

SANG टोकन का अर्थशास्त्र

SANG प्राइस का पूर्वानुमान

Songjam by Virtuals लोगो

Songjam by Virtuals मूल्य (SANG)

गैर-सूचीबद्ध

1 SANG से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Songjam by Virtuals (SANG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:26:58 (UTC+8)

Songjam by Virtuals का आज का मूल्य

आज Songjam by Virtuals (SANG) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.08% का बदलाव आया है. मौजूदा SANG से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति SANG है.

$ 60,552 के मार्केट कैप के अनुसार Songjam by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 684.51M SANG है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SANG की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SANG में पिछले एक घंटे में +0.71% और पिछले 7 दिनों में -27.84% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Songjam by Virtuals (SANG) मार्केट की जानकारी

$ 60.55K
$ 60.55K$ 60.55K

--
----

$ 88.46K
$ 88.46K$ 88.46K

684.51M
684.51M 684.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Songjam by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SANG की मार्केट में उपलब्ध राशि 684.51M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.46K है.

Songjam by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

+1.08%

-27.84%

-27.84%

Songjam by Virtuals (SANG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Songjam by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Songjam by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Songjam by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Songjam by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.08%
30 दिन$ 0+34.09%
60 दिन$ 0-49.14%
90 दिन$ 0--

Songjam by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Songjam by Virtuals (SANG) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SANG का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Songjam by Virtuals (SANG) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Songjam by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Songjam by Virtuals

2030 में 1 Songjam by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर Songjam by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Songjam by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:26:58 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Songjam by Virtuals के बारे में और जानें

