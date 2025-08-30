CUBE की अधिक जानकारी

Somnium Space CUBEs लोगो

Somnium Space CUBEs मूल्य (CUBE)

गैर-सूचीबद्ध

1 CUBE से USD लाइव प्राइस:

$0.30973
$0.30973$0.30973
+2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Somnium Space CUBEs (CUBE) मूल्य का लाइव चार्ट
Somnium Space CUBEs (CUBE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.302573
$ 0.302573$ 0.302573
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.313493
$ 0.313493$ 0.313493
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.302573
$ 0.302573$ 0.302573

$ 0.313493
$ 0.313493$ 0.313493

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

$ 0.03639773
$ 0.03639773$ 0.03639773

+0.31%

+2.07%

-3.55%

-3.55%

Somnium Space CUBEs (CUBE) रियल-टाइम प्राइस $0.309825 है. पिछले 24 घंटों में, CUBE ने $ 0.302573 के कम और $ 0.313493 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03639773 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUBE में +0.31%, 24 घंटों में +2.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Somnium Space CUBEs (CUBE) मार्केट की जानकारी

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

--
----

$ 12.39M
$ 12.39M$ 12.39M

14.84M
14.84M 14.84M

40,054,278.79
40,054,278.79 40,054,278.79

Somnium Space CUBEs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.84M है, कुल आपूर्ति 40054278.79 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.39M है.

Somnium Space CUBEs (CUBE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Somnium Space CUBEs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00627264 था.
पिछले 30 दिनों में, Somnium Space CUBEs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0027050820 था.
पिछले 60 दिनों में, Somnium Space CUBEs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0153092587 था.
पिछले 90 दिनों में, Somnium Space CUBEs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0276827411307912 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00627264+2.07%
30 दिन$ -0.0027050820-0.87%
60 दिन$ +0.0153092587+4.94%
90 दिन$ +0.0276827411307912+9.81%

Somnium Space CUBEs (CUBE) क्या है

Somnium Space CUBEs (CUBE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Somnium Space CUBEs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Somnium Space CUBEs (CUBE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Somnium Space CUBEs (CUBE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Somnium Space CUBEs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Somnium Space CUBEs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CUBE लोकल करेंसी में

Somnium Space CUBEs (CUBE) टोकन का अर्थशास्त्र

Somnium Space CUBEs (CUBE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CUBE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Somnium Space CUBEs (CUBE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Somnium Space CUBEs (CUBE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CUBE प्राइस 0.309825 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CUBE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CUBE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.309825 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Somnium Space CUBEs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CUBE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.59M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CUBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.84M USD है.
CUBE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CUBE ने 28.12 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CUBE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CUBE ने 0.03639773 USD की ATL प्राइस देखी.
CUBE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CUBE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CUBE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CUBE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CUBE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.